Amoruso a VN: “Fiorentina che fatica in difesa. Pezzella non è tranquillo, ecco i motivi”

Violanews.com ha contattato in esclusiva l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso per analizzare il rendimento del reparto difensivo. Quest’ultimo al centro di qualche critica a causa di incertezze reiterate, mentre sullo sfondo restano i problemi contrattuali:

German Pezzella in questa stagione sta faticando più del previsto, quali i motivi di questo calo?

Quest’anno è stata senza dubbio una stagione abbastanza disastrosa per il capitano Viola. I vari infortuni subiti hanno contribuito dal punto di vista fisico. Mentre per quanto riguarda l’aspetto mentale; dopo il primo, il secondo, ed il terzo errore è chiaro che, nonostante l’esperienza, non giochi più con la stessa tranquillità. Ho notato che a volte sbaglia anche le cose più semplici, come il posizionamento o la scelta delle tempistiche nell’intervento. Ripeto, vive costantemente dentro una bolla di non tranquillità.

In generale come vede la difesa della Fiorentina?

Se l’argentino sta faticando è dovuto anche ad una contemporaneità di problematiche. Biraghi sulla sinistra è una di queste, spesso non riesce a difendere bene. Sul lato sinistro gli avversari fanno male. Anche a destra le cose non sono perfette. Lirola, prima della cessione, ha giocato poco ed anche adesso non c’è un titolare definito. L’alternanza costante di Venuti e Caceres fa capire che non ci sono certezze, manca qualcuno che possa dare le giuste garanzie. Quarta invece è una nota positiva. L’ex River sembra aver ingranato la marcia giusta. La speranza è che possa almeno in parte sopperire alle mancanze del reparto. Tuttavia, se a fine stagione Pezzella e Milenkovic lasceranno, non basterà la coppia Quarta-Igor a sostituirli. Mi aspetto altri due innesti di qualità da parte della società in quel ruolo.

Che idea si è fatto della querelle Milenkovic-Belotti?

Milenkovic stesso sta alternando alti e bassi, nell’episodio è stato davvero ingenuo. Belotti ha fatto il suo, il Torino non aveva più carte per ribaltare l’inerzia del match. Il serbo doveva essere più furbo. Lo vedi che ti sta provocando. Il granata dopo aver commesso fallo dice qualcosa per farti innervosire, ma devi riflettere. Nonostante l’inferiorità numerica eri in controllo della partita. È caduto in un tranello.

Quali le scelte da adottare in estate da parte della società, è possibile la conferma di Prandelli?

Cesare sta facendo un gran bel lavoro, sta scavando nello spogliatoio per risolvere dall’interno qualche problematica strutturale presente da tanto tempo. In questo momento siamo ancora a metà strada, la salvezza resta la priorità. Se a fine stagione avrà fatto bene, e magari superato le aspettative, è possibile la conferma. La società però dovrà essere chiara. Passando per i giocatori, fino al tecnico, serve un traguardo preciso da raggiungere. Possibilmente ambizioso. Nel farlo bisogna dare continuità al progetto, poichè le basi non diventeranno mai solide se ogni estate avviene una rivoluzione nell’organico.

