L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato dell’evoluzione di Federico Chiesa nel corso del suo intervento ai microfoni di tmw radio. Queste le sue dichiarazioni: “Ha fatto un percorso di crescita nella Juventus importante. A Firenze mancava nella scelta finale, qui si sta completando. In Nazionale gioca a destra in un 4-3-3 diverso rispetto alla Juve. Ha bisogno di campo per il suo gioco. Ancora fa fatica a incidere da quella parte, ma Mancini ci crede in lui”.