Di Chiara: “Errore monopolizzare la squadra sullo stesso modulo. Parma sarà decisiva per Beppe”

Alberto Di Chiara, doppio ex della partita tra Fiorentina e Parma, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni riguardo i temi più caldi in casa Fiorentina:

Le due proprietà sono americane e si assomigliano (LEGGI LE PAROLE DI KRAUSE), i ducali sono partiti in ritardo, ma Liverani sta facendo un buon lavoro. I viola vengono da molte polemiche, con Iachini in bilico e contestato per la gestione dell’inizio di campionato. Mancano i risultati sul campo e dopo un anno e mezzo della nuova proprietà, i tifosi stanno cominciando a rumoreggiare. Modulo? E’ importante non monopolizzare la squadra con un solo metodo di gioco. Devi avere la bravura di cambiare in corso d’opera. Tra i difetti che Beppe ha evidenziato c’è quello di non aver mai cambiato assetto durante le partite. Panchina? Se vince 5-0 giocando alla grande, e cambiando modulo, si potrà aspettare, Ma se verrà cacciato a prescindere da cosa verrà fuori dalla trasferta di Parma non è corretto. Altrimenti vediamo il risultato di Parma