Pres. Parma: “Commisso si sente libero di dire ciò che pensa. Ecco cosa vogliamo per la Serie A”

Kyle Krause, da pochi mesi nuovo proprietario a stelle e strisce del Parma. Ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Lega Serie A. Questo un estratto delle sue parole:

L’Italia fa parte della mia vita. Il calcio italiano è conosciuto in tutto il mondo, il brand Parma è eccezionale. Commisso? Ama il calcio e il Bel Paese come me. Rocco si sente libero di dire quel che pensa. Abbiamo parlato un po’ insieme, mi ha aiutato. Vogliamo che la Serie A sia un bel campionato. Vogliamo sfidarci la domenica, ma essere amici subito dopo. Liverani? Non sarò un presidente tutto fare, troppo presente. So bene che non funziona. Con Fabio abbiamo una bella opportunità, i giocatori ripartono da zero all’insegna del calcio offensivo.