Dalla Germania: per Ribery c’è la suggestione di un ritorno al Bayern

Ribery torna al Bayern? Per adesso è solo una suggestione, che da qui alla fine del mercato può trasformarsi in realtà

Così come l'addio di Leo Messi dal Barcellona , anche dalla Germania arriva una suggestione che ha del clamoroso: la Bild infatti rilancia il possibile ritorno di Franck Ribery al Bayern Monaco! Ieri l'ex viola era presente all'Allianz Arena per una partita tra vecchie glorie e nelle prossime settimane può concretizzarsi un incredibile ritorno in Baviera.

Se da qui al 31 agosto il francese non dovesse trovare squadra e se continuassero a persistere i problemi fisici di Sané, Coman e Gnabry la suggestione potrebbe prendere corpo. Al momento non c'è niente di concreto, ma come spiega il portale Ribery - ancora in ottima forma grazie agli allenamenti con il suo personal trainer - potrebbe rivelarsi un jolly a gara in corso e addirittura per un'ora di gioco.