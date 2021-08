Ribery, ritorno al passato: altra visita al Bayern, parata di ex stelle

Una visita d'obbligo per Ribery, momentaneamente libero da impegni con altre squadre

In attesa di conoscere il proprio futuro sul campo, Franck Ribery fa nuovamente visita al Bayern Monaco, il club più importante della sua carriera, insieme ad altri grandi ex come Claudio Pizarro. L'ex viola è stato immortalato appena fuori dall'Allianz Arena da un collega della Bild: