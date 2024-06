Dal Portogallo: “Il cda del Benfica vuole cedere Cabral. Obiettivo plusvalenza”

La stagione di Arthur Cabral al benfica non è stata memorabile. 11 gol in tutte le competizioni per l'ex attaccante viola, pagato 20 milioni la scorsa estate, con l'ingombrante compito di sostituire Gomes. Il tecnico Schmidt non sembra però essere stato convinto dal giocatore. Per questo sono arrivate richieste dal Brasile per il giocatore. Il cda del Benfica, sedondo A'Bola vuole cedere il ragazzo in estate, con un solo obiettivo però, ricavare una piccola plusvalenza. Le aquile sono co0nvinte che il giocatore valga di più e rifiuteranno tutte le offerte al di sotto dei 20 milioni sborsati