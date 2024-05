Cabral potrebbe già lasciare il Benfica. Una squadra brasiliana su di lui

Arthur Cabral non è riuscito a essere decisivo con il Benfica. Anche se nel finale ha trovato maggior feeling con il tecnico Schmidt. Ma secondo Goal.com la sua esperienza in Portogallo potrebbe non proseguire. Infatti i lusitani sono disposti ad ascoltare delle offerte per lui. Il Cruzeiro ha chiesto informazioni per lui, con il Benfica che non apre al prestito. L'intento sarebbe quello di rientrare dei 25 milioni sborsati per portarlo a Lisbona