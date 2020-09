L’ex tecnico viola Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Fiorentina? E’ il primo anno dell’era Commisso perché l’anno scorso è entrato in corsa in una situazione particolare. La Fiorentina ha tutto per tornare a lottare per l’Europa League, anche se sulla carta ci sono squadre più forti”.