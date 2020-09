Dopo la mattinata trascorsa a studiare la situazione nel cantiere di Bagno a Ripoli, Rocco Commisso si è soffermato con i giornalisti presenti tra cui Violanews.com. Ecco le sue parole: “Quando vengo qui è come un sogno, è un’area grandissima e bellissima. Speriamo che tutte le pratiche si risolvano in un mese e che i lavori possano partire entro Natale. Spero che tutto sia finito a gennaio 2022. Mi hanno detto che nessun centro sportivo in Italia è bello come questo e forse neanche in Europa. Anche se i costi aumentano sempre, mi costerà quanto un ministadio, la metà di uno stadio. Ho intenzione di portare anche i tifosi qui per le partite della Primavera e della femminile, ogni tanto anche per gli allenamenti della prima squadra”. LE PAROLE DI CASAMONTI: “CENTRO A IMPATTO ZERO, SI BASERA’ SULL’ENERGIA SOLARE”