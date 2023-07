La FIGC ha ufficializzato i nomi dei nuovi abilitati del corso per allenatori UEFA A. Come spesso accade, non mancano gli ex Viola fra coloro che hanno superato l'esame. Nella lista troviamo Dainelli, Cois, Biagianti e Magnanelli. Proprio quest'ultimo viene segnalato dalla Federazione come uno dei migliori del corso. Questo l'elenco completo: