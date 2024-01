Cluj, esonerato Mandorlini: al suo posto un ex viola

La seconda avventura di Andrea Mandorlini in Romania è già finita. L'ex allenatore del Verona, tra le tante, è stato esonerato dal Cluj e, dunque, vede chiudersi qui l'ennesimo capitolo della propria carriera in panchina. Una decisione arrivata domenica pomeriggio, al termine della gara che il Cluj ha perso per 1-0 in casa del Botosani. Un ko deleterio anche per la classifica, che vede la squadra di Cluj-Napoca sempre più lontana dal primo posto.