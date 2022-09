Ciccio Graziani: “Viola più forte. Vlahovic? Non ti avrebbe portato in CL”

Per l'ex-attaccante gigliato la squadra al comando di mister Italiano è meglio di quella dell'anno scorso

Redazione VN

Ciccio Graziani, ex-attaccante gigliato ed opinionista, ha parlato oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina in vista del prossimo impegno contro il Riga in Conference League. Sentite le sue parole.

Su Commisso e sul campionato viola

"Commisso mi sta simpatico. Da quando è arrivato ha tentato di fare e cambiare moltissime cose. Il centro sportivo ne è un esempio, e servirà anche per investire molto nel giovanile. Con la squadra l'anno scorso si è fatto un mezzo capolavoro. Bisogna fare meglio quest'anno in campionato, magari migliorando di una posizione la classifica. In questo momento ci aspettavamo di più. Ad ora la squadra non può competere con le prime quattro. La squadra comunque a mio avviso è più forte di quella dell'anno scorso. Il Napoli oggi secondo me è meno competitivo di quello della scorsa stagione. Di contro dico che la Fiorentina è meglio di quella dell'anno scorso. Bisogna vedere comunque che tipo di stagione riusciremo a fare."

Sul ritorno in Europa e su Vlahovic

"Vlahovic? Non ti avrebbe portato in Champions. La Fiorentina ha fatto un capolavoro a tornare in Europa grazie a Italiano che è stato un fenomeno"

Su Italiano e sulla fase offensiva gigliata

"Italiano? Deve essere bravo a far si che la squadra possa migliorare. La squadra fa fatica ora a far gol davanti e con gli esterni, però è molto competitiva lo stesso. Italiano deve capire che certi giocatori devono dare il meglio di loro, come successo con Kouame. Cambio degli attaccanti? Non ho capito perché in alcune occasioni il mister invece che metterne due insieme, ne ha tolto uno per un altro (come successo contro l'Udinese). La gestione delle punte? Bisogna prendere una decisione prima o poi e definire delle gerarchie"

Sul cambio modulo

"È difficile quando un allenatore è integralista. Quando allenatori come Italiano o Sarri si mettono in testa un modulo poi non lo cambiano. Per me ad esempio si potrebbe provare due attaccanti, con Jovic e Cabral davanti. Italiano è un ottimo tecnico, ma secondo me cambia troppo da una partita all'altra. Anche perché con cinque cambi puoi permetterti di inserire più giocatori anche a partita in corso"