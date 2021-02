Chiesa sul passaggio alla Juve: “Un sogno che si avvera, non ci ho pensato due volte”

L’ex viola Federico Chiesa ha parlato anche del suo trasferimento alla Juventus durante l’intervista concessa a Tuttosport: “Per me essere arrivato alla Juventus è un sogno che si avvera. Appena mi hanno chiamato ho detto subito di sì. Non ci ho pensato due volte. È veramente fantastico indossare la maglia della Juve. La Supercoppa? È stato il raggiungimento di un obiettivo. Qui si lavora duro, si fanno sacrifici, c’è sempre voglia di vincere e quando tutto si trasforma in un trofeo l’ emozione è doppia. È stata la mia prima coppa in assoluto ed ero tanto felice. Per chi tifavo da piccolo? Non ho mai tifato una squadra in particolare. Il mio primo idolo da bambino è stato Kakà”.