Sousa: “Ho lasciato il segno, avete visto la Fiorentina? Chiesa ha fatto la scelta giusta”

Paulo Sousa, doppio ex di Inter e Juventus che si sfidano stasera ma anche ex tecnico viola, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui vi riportiamo i passaggi in ottica gigliata:

“Mi diverte constatare che ho lasciato una vera impronta, anche da allenatore. Vedo più squadre fare pressing alto, con dinamiche nel possesso offensivo, sistemi ibridi, come nella mia Fiorentina. Chiesa? Ha fatto la scelta giusta, è un trascinatore che sa affermarsi subito tra i grandi. Bernardeschi invece deve sentire fiducia ed essere guidato dall’allenatore per esprimersi al meglio”.

