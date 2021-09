Cassano, bordate a Ribery: “Invece di giocare per la B, smetti!”

Cassano non risparmia critiche a Ribery per il suo passaggio alla Salernitana

Sempre tagliente e senza peli sulla lingua, Antonio Cassano ha commentato il passaggio di Franck Ribery alla Salernitana (e mandato in delirio la città campana) rifilando stoccate all'ex viola: "Ribery è stato un campione super clamoroso. Arrivi alla Fiorentina a trentotto anni, ma smetti! Invece te ne vai a giocare per la Serie B. Avrebbe fatto bene a smettere con dignità, da grande campione come noi lo ricordiamo".