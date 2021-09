Cies: costi per allestire la rosa, Fiorentina 43^. Lazio e Atalanta poco sopra

La Fiorentina spende poco meno di Lazio e Atalanta in cartellini dei giocatori, il Torino poco sotto. La Premier domina

Quali sono i club che sono costati di più in Europa e in Italia? Il Cies (l'osservatorio svizzero specializzato in stime e numeri relativi al pallone) ha stilato una classifica tenendo conto delle spese sostenute per assemblare le squadre dei principali campionati europei. La Premier League domina con City in testa seguito dai cugini dello United (oltre un miliardo di euro), mentre in terza posizione si piazza il Psg seguito dal Real Madrid. La prima italiana è nuovamente la Juve, settima, che ha un costo di gestione di 573 milioni.