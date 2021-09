Ribery fa impazzire Salerno: delirio e arresti per lui

Nella giornata di festa per l'arrivo di Ribery alla Salernitana, c'è anche chi ha esagerato: rissa in tribuna e due fermati

Grande spazio sui quotidiani al Ribery-day andato in scena ieri. E su La Repubblica (edizione nazionale) il titolo è ad effetto: "Ribery non tramonta mai. Delirio e arresti per lui a Salerno". Nell'articolo si fa riferimento in primis all'accoglienza trionfale riservata al campione ex Fiorentina, con diecimila tifosi accorsi all'Arechi per scandire il suo nome. Tanto che qualcuno si è spinto a paragonare queste scene allo show di Maradona al San Paolo del 1984.