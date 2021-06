Carobbi: “Fiorentina, ascolta chi è stato in campo. Gattuso, ma anche Antognoni”

L'opinione su Gattuso: "Non è venuto qui a svernare e finalmente c’è un uomo di calcio che può dare delle dritte a Commisso"

A seguire vi proponiamo un estratto delle dichiarazioni rilasciate a Radio Bruno dal tecnico del San Gimignano femminile, nonché ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi : "Titolo sportivo della Florentia alla Samp? Il calcio femminile sta prendendo una piega diversa da cinque anni fa, ci vuole più meritocrazia e c’è troppo divario. E poi voglio dire che presidente Becagli voleva bene al movimento, quindi perdere una figura così per debiti è un delitto. Dispiace".

Sulla Fiorentina aggiunge: "Sono contento per l’arrivo di Gattuso, non è venuto qui a svernare e finalmente c’è un uomo di calcio che può dare delle dritte a Commisso. Credo debba essere più ascoltato chi è stato sul campo in generale, quindi anche Antognoni".