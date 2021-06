A. Bocci: “Mi aspetto due acquisti entro giugno, ACF vuole accontentare Gattuso”

Il giornalista: "20 milioni per Oliveira? Per me sono tanti, ha 29 anni... Andrei a prenderlo a occhi chiusi, ma 20 milioni sono 20 milioni"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno affrontando i temi più caldi sulla Fiorentina. Queste le sue parole: "20 milioni per Oliveira? Per me sono tanti, ha 29 anni... Andrei a prenderlo a occhi chiusi, ma 20 milioni sono 20 milioni. Il Porto fa giustamente il suo gioco, il rischio è di continuare questo braccio di ferro fino all'intromissione di un club più potente".

Bocci continua: "Cessioni? Castrovilli nel pieno delle sue potenzialità varrebbe 30 milioni, ma oggi, con il campionato che ha fatto, no. Anche Milenkovic in questo momento, a causa del contratto in scadenza, costa meno del suo reale valore. Dubito che possa portare 20-25 milioni. Se poi Vlahovic non dovesse rinnovare, il discorso varrà anche per lui. Mi aspetto comunque almeno due acquisti entro fine giugno, anche come gesto verso Gattuso, credo che la Fiorentina farà l’impossibile per accontentarlo".