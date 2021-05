Carnasciali: “Fiorentina, ora serve la programmazione. Ecco cosa chiedo al mercato”

"Se Gattuso ha accettato vuol dire che ci sono i presupposti per mettere le basi su qualcosa d'importante."

"Parole Vlahovic? Fino a quando non rinizia il campionato, mai dire mai. Si deve però ripartire dalla certezze e Dusan è una di quelle. Mi dispiace vedere tutti gli anni lottare per la salvezza, se riusciamo a tenere il serbo andiamo controtendenza rispetto alle ultime stagioni dove i più forti sono andati via. Mi piacerebbe che la società mettesse le basi su un programma a lunga scadenza. Gattuso? Potrebbe anche essere l'allenatore giusto, con i programmi giusti. Se ha accettato vuol dire che ci sono i presupposti per mettere le basi su qualcosa d'importante. Conoscendo Rino, non andrebbe mai in un progetto a scatola chiusa. Difesa? Uno tra Milenkovic e Pezzella potrebbe anche rimanere. Quarta con Gattuso può migliorare ancora, è un giocatore su cui puntare. Lo stesso portiere può benissimo restare, mi dà fiducia. Secondo me dal mercato servono un paio di giocatori interessanti in mezzo al campo, anche un esterno e una punta di peso che possa essere in competizione con Vlahovic. Bisogna muoversi bene sul mercato e non sarà facile, perchè gli elementi da aggiungere non sono pochi."