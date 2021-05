Ancora Vlahovic: “Futuro? Mi rivedo in viola. È bello vivere a Firenze”

"Nel complesso, queste ultime stagioni non sono state tra le migliori, ma la Fiorentina come club appartiene al top."

Le voci di mercato? Cerco di non leggere i giornali. Ovviamente però apro i siti per vedere le principali novità. Ma appena vedo scritto qualcosa su di me la salto subito. In questo momento sono solo concentrando sul calcio. Mi rivedo alla Fiorentina, lì ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò al raduno generale”.

Sulla Fiorentina: “I viola hanno sempre avuto buoni attaccanti. Quando mi sono trasferito dal Partizan, ho subito avuto la sensazione che fosse un club molto serio per la crescita di un giovane. Non ho mai esitato. Mi è bastato vedere la tradizione: Jovetic, Ljajic, Nastasic, Stevan Savic, Milenkovic… Beh, dai giocatori dei Balcani ci sono anche Ilicic, Rebic, Badelj… C'è un legame segreto tra la Fiorentina e i giocatori di questa zona." Il serbo prosegue: "La Fiorentina non è un piccolo, ma un grande club in Italia. Nel complesso, queste ultime stagioni non sono state tra le migliori, ma la Fiorentina come club appartiene al top. È molto bello giocare e vivere a Firenze. Soprattutto perché è l'unica squadra in città e quindi tutti tifano per te. Non ci sono divisioni e tutti sono affezionati al proprio club. Ecco perché i tifosi viola sono fantastici. Quando le cose non vanno bene, è un po' difficile giocare lì. Ma, quando vinciamo, è bellissimo"