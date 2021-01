Carnasciali: “La Fiorentina ha un grave problema di personalità, difficile rialzarsi”

Daniele Carnasciali, difensore con un lungo trascorso nella Fiorentina, si è concesso sulle pagine del Corriere Fiorentino. La squadra Viola ovviamente grande protagonista della chiacchierata, questi alcuni consigli dell’ex nazionale:

Disfatta di Napoli? Dopo aver subito il 2-0, la Fiorentina si è lasciata andare: è un problema di personalità e di carattere, non si molla mai così presto. Rialzarsi è dura. Bisogna subito cancellare dalla testa le negatività, bisogna rimettersi subito a lavorare e pensare a studiare il prossimo avversario. È soprattutto una questione di testa.

Mentre per quanto riguarda il mercato l’innesto di forze fresche viene indicato come necessario da Carnasciali, le difficoltà economiche infatti passano in secondo piano rispetto alla lotta salvezza. La posizione di classifica attuale viene definita inaspettata e preoccupante, pesante anche il giudizio sullo spogliatoio. Quest’ultimo, da fuori, appare scollato con tanti giocatori non coinvolti e desiderosi di essere altrove. L’ex terzino invoca un intervento immediato della società per invertire la rotta.

Callejon oltre Napoli: ora la sua esperienza deve diventare un valore aggiunto