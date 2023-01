Capolinea Gattuso. Ringhio rescinde anche con il Valencia!

Deja-vu dall'estate del 2021? Quasi. Vi avevamo raccontato di un Gattuso che non se la stava passando proprio benissimo in quel di Valencia. Ebbene, un po' a sorpresa, il club giallorosso e il tecnico calabrese hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto rescindendo il contratto che li legava. Un po' come quanto è accaduto con la Fiorentina. Ad annunciarlo è la stessa società spagnola con una nota ufficiale.