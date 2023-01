Gattuso verso l’esonero? Il suo Valencia perde ancora e ora è a +3 sulla zona rossa

Come scrive gazzetta.it, non è un momento facile per Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, passato solo per pochi giorni dalla Fiorentina, potrebbe essere a rischio esonero, considerando che il suo Valencia ha perso ancora, stavolta contro il Valladolid. Un'altra sconfitta, dunque, per l'ex allenatore di Napoli e Milan, che nelle ultime dieci partite di Liga ha rimediato una sola vittoria e la miseria di sette punti su trenta disponibili. La zona retrocessione, ora, è soltanto a tre punti di distanza.