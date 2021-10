Caceres torna al Franchi dal leader: fondamentale per Mazzarri

Martin Caceres torna al Franchi da ex. Con il Cagliari sembra aver trovato la dimensione giusta, adesso è un leader

Fiorentina-Cagliari è anche il match degli ex. Infatti, oltre all'infortunato Dalbert , anche Martin Caceres ha vestito la maglia viola per due stagioni. L'uruguaiano è andato via da Firenze cercando una nuova avventura e a Cagliari sembra aver trovato la dimensione giusta.

Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Caceres è diventato fondamentale per il Cagliari ma soprattutto per Mazzarri. Con le numerose assenze dei sardi, l'esperienza e la forza dell'ex viola diventa un'arma in più per trovare la solidità difensiva richiesta dall'allenatore toscano.