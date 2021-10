Un ex viola verso l’esonero: Montiel ne approffitta

Alberto Gilardino verso l'esonero a Siena. Decisione che potrebbe rilanciare la stagione di Montiel, finora deludente

Questa scelta che per Gilardino è assolutamente negativa, può determinare il rilancio del giovane talento viola Montiel. Il giocatore di proprietà della Fiorentina non ha trovato grandi spazi i finora, chissà se con il cambio in panchina può partire una nuova stagione per il promettente gioiello viola.