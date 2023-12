Cabral, dopo il gestaccio, arrivano le scuse ai tifosi del Benfica

Momento piuttosto complicato per l'ex attaccante viola ancora a secco in campionato con la nuova maglia

Sta facendo parlare di sé, l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Passato quest'estate al Benfica, il centravanti brasiliano sta vivendo un inizio di stagione piuttosto complicato (per usare un eufemismo): zero reti tra campionato e Champions. Il clima in casa del club lusitano è tutt'altro che sereno e nella giornata di ieri alcuni tifosi avrebbero tentato di avere un confronto con i calciatori. La tensione è salita ulteriormente quando Cabral si è reso protagonista di un gestaccio nei loro confronti (VIDEO) e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato un possibile scontro. Quest'oggi lo stesso attaccante ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si scusa per l'accaduto. Insomma, clima tutt'altro che sereno per l'ex viola.