C. Zanetti: “Viola da settimo-ottavo posto. Amrabat? Mi ricorda Almiron, vi spiego”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Cristiano Zanetti ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW. Nel corso di essa ha avuto modo di analizzare le difficoltà viola, mostrandosi sorpreso per l’andamento negativo di questa stagione:

Crisi Fiorentina? Non me la spiego, la squadra è buona.Da Prandelli mi aspettavo di più, ha esperienza e lo conosciamo tutti. Mi aspettavo un inizio con la squadra compatta alla ricerca dei punti anche per dare fiducia all’ambiente. Per poi puntare in un secondo momento anche sul gioco. Però non ci è riuscito. Progetto Commisso? Firenze è un ambiente particolare, nell’anno della Champions sembravamo fenomeni e poi l’anno dopo in un mese con delle difficoltà, pareva che fossimo tutti da buttare. Non è facile, i tifosi sono esigenti e vengono da anni senza soddisfazioni. Non è Torino che ti lasciano vivere, è un po’ come Roma. Ripeto, per me c’è una bella rosa, da poter teoricamente arrivare al settimo-ottavo posto. Ci sono ottimi giocatori ma da fuori è difficile francamente dare una spiegazione. Guardate Amrabat: magari è un giocatore che si esalta col pubblico. Mi ricorda Almiron che aveva bisogno di essere stimolato e di avere a fianco un giocatore che lo aiutasse. Almiron era fortissimo ma doveva esser motivato e gestito durante la gara. Certi giocatori patiscono anche l’assenza del pubblico, magari poi hanno a fianco un compagno che non parla. Montolivo ad esempio lo stimolavo durante la partita e poi faceva giocate importantissime. Ripeto, poi Firenze è molto esigente. Ho giocato in tante squadre ma i fischi che ho preso a Firenze in venti giorni quando c’era Mihajlovic, li ho presi da poche altre parti…