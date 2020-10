Bruni: “Sarri? Lo vedrei bene in Toscana, ma mi auguro che non ce ne sia bisogno…”

L’ex centrocampista, nonchè ex allenatore della Fiorentina, Luciano Bruni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questo il suo commento sui tecnici associati alla panchina viola:

Mazzarri alla Fiorentina? Ho giocato con lui qualche mese alla Reggiana, lo conosco bene. Ha il suo carattere ed è un tecnico valido, viene da una gavetta importante con un mito come Renzo Ulivieri. Sarri? Oggi lo vedrei bene in un contesto toscano, senza fare nomi. Allo stesso tempo, però, sono amico di Beppe Iachini: sono stato felice della sua riconferma e mi auguro che non ci sia quindi bisogno di pensare a un suo sostituto sulla panchina della Fiorentina”