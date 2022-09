Bobby Duncan e il flop a Firenze: “Il procuratore mi ha rovinato la carriera”

L'ex stella delle giovanili del Liverpool, Bobby Duncan , ha voluto rispondere molto duramente, attraverso dei tweet, alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex agente ai microfoni di talkSPORT. Saif Rubie è stato il procuratore che lavorò sulla sua uscita dai Reds nel 2019, facendolo arrivare alla Fiorentina. Secondo quanto raccontato dall'agente, lui consigliò al calciatore di rimanere al Liverpool, sostenendo di fare sempre il massimo per i suoi assistiti. Però, dopo che il rapporto con la società si era spezzato, decise di portarlo via, pensando che fosse la soluzione migliore per tutti.

L'ex Liverpool non ha proprio digerito le parole dell'ex agente e attraverso dei tweet ha risposto in maniera molto dura alle sue dichiarazioni, accusandolo di aver voluto mettere a repentaglio la sua carriera di calciatore. Di seguito le sue parole: "Tu ed io sappiamo bene come è andata. Non avrei dovuto mai fidarmi di te. Ho sbagliato a mettere nelle tue mani la mia carriera. Da quel momento ho imparato la dura lezione. Prego solo che tu abbia imparato la tua, perché potresti rovinare la carriera di un altro ragazzo. Io non avevo preso nessuna decisione e te hai deciso da solo di allontanarmi dal posto in cui sono cresciuto, lasciando me e la mia famiglia a raccogliere i pezzi".