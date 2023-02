Benassi: “A Firenze mi sentivo a casa. Semifinale? Non arrivano per caso”

L'ex viola Marco Benassi ha parlato in conferenza stampa di presentazione alla Cremonese. Queste le sue parole sul passato vissuto alla Fiorentina: "Rimpianti? Parlare di rimpianti forse è esagerato, dopo il secondo anno alla Fiorentina dove avevo chiuso con 9 gol tra Coppa e Campionato doveva andare diversamente, mentre io mi sono trovato fuori con il cambio di proprietà e da lì è stato tutto in salita. Comunque ho sempre detto quell’estate che volevo rimanere, quindi la responsabilità è mia. Magari avrei potuto trovare qualcos’altro se l’avessi cercato. Ma lì mi sentivo a casa, mi sentivo dentro al progetto, ma le cose sono andate diversamente".

Sulla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

"In Coppa Italia la soddisfazione per il traguardo raggiunto è tanta, nessuno al mondo avrebbe scommesso sulla Cremonese in semifinale battendo Napoli e Roma. Sono risultati che dovrebbero farci credere in noi stessi perché non arrivano per caso".