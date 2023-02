Dal Portogallo: “Braga? Punto debole la difesa. Vitinha grande perdita”

Jose Carlos Nunes in vista di Braga-Fiorentina

L'ex calciatore del Braga, Jose Carlos Nunes, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della squadra portoghese e di quanto può aver pesato l'addio di Vitinha. Di seguito le sue parole: "Il Braga ha lo stesso presidente dal 2005 e un settore giovanile molto forte. Sono una squadra in crescita, che da molti anni gioca in Europa. Punto debole la difesa? Sono una squadra a cui piace giocare a calcio. La difesa possiamo dire che sì, è la parte più debole".