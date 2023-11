Battistini: “Milan-Fiorentina? Ai viola sarebbe stato stretto anche il pari”

"La Fiorentina ha fatto una buona partita. Ha tenuto possesso palla ed ha giocato molto offensiva. Il problema è che se non c'è il giocatore che la butta dentro viene tutto vanificato. A me piace come gioca la Fiorentina con il suo gioco ed il suo possesso palla, ma quando arrivi nell'area avversaria devi trovare lo spunto giusto, soprattutto in partite così importanti. Per quello che si è visto, comunque, anche il pareggio sarebbe stato stretto alla Fiorentina secondo me. Errori? Perdere palla in uscita è sempre un rischio, rimani troppo scoperto poi. Il Milan è stato messo in difficoltà, comunque, soprattutto offensivamente visto che mancavano Giroud e Leao, ed infatti alla fine l'ha risolta un difensore, Theo Hernandez".