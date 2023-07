Batistuta si difende: “Ecco le case per il nostro personale. Lavoratori tutelati”

Gabriel Batistuta non ci sta. L'ex bomber della Fiorentina, accusato di maltrattamenti ai danni dei suoi lavoratori, ha replicato via twitter postando alcune foto del suo campo, denominato “El Bati”, in provincia di Santa Fe: "Queste sono le 35 case ad uso del nostro personale rurale e delle loro famiglie, costruiamo una casa all’anno. Abbiamo investito nella scuola, nelle strade, nell’elettricità e nei pannelli solari. I nostri lavoratori sono assunti secondo la legge della LCT e dello statuto dei lavoratori rurali - scrive Batistuta -. Rispettiamo gli accordi sindacali, abbiamo un medico del lavoro e un laureato in igiene e sicurezza sul lavoro in pianta stabile per verificare le condizioni dell’intero stabilimento. Queste foto sono di oggi. Tutto questo rappresenta una violazione?".