Atalanta, sentite Percassi: “Il nostro primo obiettivo è la salvezza. Muriel? Una goduria”

A due giorni dall’impegno europeo contro il Real Madrid valido per gli ottavi di finale di Champions League, il presidente del club bergamasco ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport. Nel corso di essa troviamo anche un elogio dall’ex attaccante viola Luis Muriel. Il colombiano ieri ha sfornato una prestazione clamorosa contro il Napoli, andando a segno per la nona partita su nove da titolare in questa stagione. Queste le parole di Percassi:

Avete superato i 40 punti, ora vi potete divertire? Speriamo siano sufficienti per la permanenza nella categoria, che è sempre il nostro primo obiettivo. Tutto quello che arriva in più è bellissimo. Muriel? È un giocatore straordinario, è una goduria vedere come tocca la palla e i movimenti che fa. È fantastico, veramente un grande giocatore