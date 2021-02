Ex viola: momento d’oro per Muriel, è l’attaccante della A con la media-gol più alta

La Fiorentina ringrazia Luis Muriel: grazie al suo gol, domenica scorsa, arrivato al 90′ contro il Cagliari, i viola hanno potuto mantenere invariato il vantaggio sulla terz’ultima piazza della graduatoria, attualmente occupato dai rossoblù appunto. La storia dell’attaccante ex viola con l’Atalanta è davvero curiosa: quasi mai impiegato come titolare nella Dea, il colombiano risulta essere decisivo molto spesso, cosa che sta accadendo anche in questa stagione in modo particolare. Come ricorda Eurosport, infatti, Muriel è l’attaccante con la media-gol più alta per minuti giocati: 13 le reti segnate, una ogni 51′. Mostri sacri come Ibrahimovic, Ronaldo e Lukaku lo inseguono, ma ben distanziati.