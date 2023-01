Ag. Zurkowski: “Ideale per lo Spezia. Ok con Italiano, ma sfortunato in viola”

"Penso che le caratteristiche dello Spezia per Szymon siano l’ideale. Almeno altri 6-7 club erano interessati, anche dopo che non ha praticamente mai giocato nella Fiorentina e ha fatto panchina in Nazionale al Mondiale. Per noi era importante pensare ad andare in un club in cui potesse stare bene e scendere in campo con continuità. Lo Spezia offriva questa possibilità, penso che sia un progetto in crescita e lo abbiamo ritenuto interessante". La colonia polacca? "Un aspetto molto importante. Dragowski e Reca soprattutto sono da tanto in Italia, parlano italiano. Solo Kiwior è alla prima esperienza. Penso che questo voglia dire molto e Szymon è un giocatore ritenuto molto promettente in Polonia".