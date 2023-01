UFFICIALE: Zurkowski allo Spezia. Che ringrazia la Fiorentina per… la serietà

Il centrocampista raggiunge Dragowski e Agudelo in Liguria

"Nuovo acquisto in casa Spezia!

Il Club di via Melara comunica di aver acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall'ACF Fiorentina, il centrocampista polacco Szymon Zurkowski , che indosserà la maglia numero 77. [segue una presentazione della carriera del calciatore]

Spezia Calcio intende inoltre ringraziare ACF Fiorentina per la serietà e la disponibilità dimostrate in occasione della trattativa che ha consentito a Zurkowski di approdare nel Golfo dei Poeti per combattere sul terreno del "Picco" insieme al popolo aquilotto". Curiosa la conclusione del comunicato, che forse allude al serrato testa a testa con l'Empoli sul mercato.