Borja Valero: “Cabral? Non adatto a Italiano. Su Nico e Amrabat serve segnale”

Intervenuto come ospite su Radio Bruno, l'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero ha commentato i temi di maggiore interesse in ottica viola:

“ Odriozola manca perché ha dato qualcosa in più. Terzino di molta gamba, è stato un fattore positivo nella stagione precedente. Bonaventura può stare senza problemi nei due a centrocampo, credo faccia maggiore differenza vicino alla porta, ma con Jack più basso si permette a Castrovilli di fare male. Gaetano quando ha la palla sulla trequarti può inventare qualcosa di diverso, con strappi, assist o tiri in porta, è il più adatto a giocare in quella posizione. Italiano ha letto molto bene la situazione col Sassuolo arretrando Bonaventura . La Fiorentina aveva bisogno di qualcosa di diverso”.

Centrocampo e attacco

"Amrabat-Duncan? E’ una coppia che può funzionare con Bonaventura più alto. Cabral? Non è solo una questione di fiducia ma anche di caratteristiche, se non ci sono spazi il brasiliano fa fatica come tutta la squadra. Quando c’è spazio da attaccare Cabral gioca meglio. Non è un giocatore molto adatto al gioco di Italiano; essendo arrivato a metà stagione, forse sarebbe stato meglio un’altra tipologia di attaccante più vicina alla tipologia di gioco del mister”.