Italia-Albania [LIVE] – Gli azzurri vanno subito sotto e poi la ribaltano

L'Italia si è quindi qualificata per l'ottava fase finale EURO consecutiva, mentre l'Albania è solo alla seconda partecipazione dopo il debutto a EURO 2016 in Francia.

Spagna - battuta dall'Italia nelle semifinali di EURO 2020 - e Croazia completano il Gruppo B.

Precedenti

Giocate 4

Vittorie Italia 4

Vittorie Albania 0

Pareggi 0

Gol Italia 7

Gol Albania 1

Tutti e quattro i precedenti sono avvenuti dal novembre 2014 e sono stati tutti vinti dall'Italia.

Il più recente di questi incontri è stato il 3-1 dell'Italia in un'amichevole all'Arena Kombëtare di Tirana il 16 novembre 2022. Ardian Ismajli ha portato in vantaggio l'Albania di Edoardo Reja al 16° minuto - il primo gol dell'Albania contro l'Italia - ma l'Italia di Roberto Mancini ha ribaltato in pochi minuti la gara con le reti di Giovanni Di Lorenzo e Vincenzo Grifo. Lo stesso giocatore ha siglato il terzo gol al 64'.

L'Italia aveva battuto l'Albania in casa e in trasferta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018: la squadra allenata da Giampiero Ventura aveva vinto 2-0 a Palermo il 24 marzo 2017 grazie alle reti di Daniele De Rossi (12' rig.) e Ciro Immobile (71').

L'Albania - con l'ex difensore dell'Italia, Christian Panucci, in panchina al posto di Gianni De Biasi - ha perso 1-0 a Scutari il 9 ottobre dello stesso anno, con Antonio Candreva (alla sua 50ª presenza in nazionale) autore dell'unica rete della gara a 17 minuti dal termine.

C'è voluto un gol sul finale per risolvere il primo incontro, a Genova il 18 novembre 2014, in favore dell'Italia. Entrato a partita in corso, Stefano Okaka ha segnato l'unica rete della gara per gli Azzurri di Antonio Conte a otto minuti dal termine allo Stadio comunale Luigi Ferraris.

Statistiche EURO

Italia

Gli Azzurri sono stati campioni d'Europa in due occasioni: nel 1968 e di nuovo a EURO 2020. Si sono inoltre classificati secondi nel 2000 e nel 2012.

Per l'Italia si tratta dell'undicesima partecipazione a EURO e l'ottava consecutiva. L'ultima mancata qualificazione risale al 1992. Per contro, ha fallito la qualificazione agli ultimi due Mondiali.

A EURO 2020, la squadra allenata da Mancini ha vinto tutte e tre le partite del Gruppo A, chiudendo con cinque punti di vantaggio il girone composto da Galles, Svizzera e Turchia, prima di battere sia l'Austria, dopo i tempi supplementari, che il Belgio per 2-1 rispettivamente agli ottavi e ai quarti.

In semifinale gli Azzurri hanno superato la Spagna per 4-2 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, mentre nella finale giocata a Wembley hanno vinto 3-2 ai calci di rigore dopo aver recuperato un gol di svantaggio messo a segno dagli inglesi dopo appena tre minuti.

L'Italia ha iniziato le qualificazioni a EURO 2024 con Mancini in panchina e le ha concluse sotto la guida di Luciano Spalletti, subentrato il 1° settembre 2023 dopo l'addio di Mancini ad agosto.

Nelle qualificazioni a EURO, l'Italia si è classificata al secondo posto del Gruppo C, perdendo in casa (1-2) e in trasferta (1-3) contro l'Inghilterra, ma prenotando il proprio posto nella fase finale con un pareggio per 0-0 contro l'Ucraina nell'ultima giornata delle qualificazioni, risultato sufficiente per passare il turno in base agli scontri diretti dopo che entrambe avevano chiuso con 14 punti, sei in meno dell'Inghilterra.

L'Italia ha già giocato due volte al BVB Stadion Dortmund, entrambe contro la Germania. L'incontro più significativo è stato il primo, con i gol di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero sul finire dei tempi supplementari, quando l'Italia ha vinto 2-0 la semifinale dei Mondiali del 2006; gli Azzurri hanno anche pareggiato 1-1 a Dortmund in un'amichevole del febbraio 2011.

Albania

Questa è la seconda qualificazione complessiva dell'Albania alla fase finale EURO (entrambe arrivate negli ultimi tre tornei).

Nell'esordio in una fase finale EURO, nel 2016, gli albanesi hanno perso 1-0 contro la Svizzera e 2-0 contro i padroni di casa della Francia, prima della vittoria per 1-0 contro la Romania nella terza giornata, con Armando Sadiku che ha segnato l'unico gol a Lione. La squadra di Gianni De Biasi si è quindi classificata terza nel Gruppo A uscendo nella fase a gironi.

L'Albania si è classificata quarta nel girone di qualificazione a EURO 2020, terminando con 13 punti, dietro Francia (25 punti), Turchia (23) e Islanda (19).

Con Sylvinho che ha sostituito Edoardo Reja come allenatore il 1° gennaio 2023, l'Albania ha iniziato la sua campagna di qualificazione a EURO 2024 con una sconfitta per 1-0 in Polonia, ma da allora è rimasta imbattuta (V4 P3) chiudendo in testa al Gruppo E con 15 punti. Il posto nella fase finale è stato sigillato con un pareggio per 1-1 in Moldavia nella penultima giornata.

La sconfitta contro la Polonia nella prima partita del 2023 è stata l'unica dell'anno scorso (V5 P3).

L'unica partita dell'Albania al BVB Stadion di Dortmund è stata una sconfitta per 8-0 contro la Germania Ovest in una gara di qualificazione alla Coppa del Mondo del 1982, nel novembre 1981.

Collegamenti e curiosità

Hanno giocato in Italia:

Kristjan Asllani (Empoli 2012–22, Inter 2022–)

Etrit Berisha (Lazio 2013–16, Atalanta 2016–19, SPAL 2019–21, Torino 2021–23, Empoli 2023–)

Elhan Kastrati (Pescara 2014–20, Piacenza 2016 loan, Trapani 2020 prestito, Cittadella 2020–)

Elseid Hysaj (Empoli 2009–16, Napoli 2015–21, Lazio 2021–)

Berat Djimsiti (Atalanta 2016–, Avellino 2016/17 prestito, Benevento 2017/18 prestito)

Ardian Ismajli (Spezia 2020/21, Empoli 2021–)

Nedim Bajrami (Empoli 2019–23, Sassuolo 2023–)

Ylber Ramadani (Lecce 2023–)

Thomas Strakosha (Lazio 2015–22, Salernitana 2015/16 prestito)

Asllani è compagno di squadra nell'Inter degli italiani Darmian, Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco.

Hysaj è compagno di squadra di Zaccagni alla Lazio.

Scamacca e Djimsiti giocano insieme nell'Atalanta.

Hysaj ha fatto parte del Napoli che ha vinto la Coppa Italia nel 2019/20, entrando a partita in corso nella finale contro la Juventus.

L'allenatore dell'Albania, Sylvinho, ha fatto parte dello staff tecnico dell'Inter dal 2014 al 2016.

Fonte: UEFA