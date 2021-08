VN – Vlahovic, offerta del Tottenham al serbo. Con ACF manca accordo

Il Tottenham lavora con l'entourage del centravanti serbo per portare Vlahovic a Londra, con la Fiorentina manca accordo sul rinnovo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Tottenham si sarebbe deciso ad avanzare un'offerta per Vlahovic. Nel dettaglio si tratta di 5 milioni netti a stagione, più bonus, per 5 anni. Inoltre sarebbe previsto un premio alla firma di 2 milioni per il classe 2000. Dal canto suo la Fiorentina ha offerto 3 più 1 di bonus per rinnovare l'accordo in scadenza nel 2023. Non c'è l'accordo sulla cifra della clausola e sull'importo delle commissioni all'agente. Giorni caldi in attesa del faccia a faccia con Rocco Commisso.