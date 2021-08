Di Marzio: “Kouamé più vicino al trasferimento in Belgio, contatti fitti”

Gianluca Di Marzio fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Kouamé in Belgio, dove l'Anderlecht insiste per prenderlo

Il destino di Christian Kouamé sembra essere sempre più lontano dall’Italia e dalla Fiorentina. Questo almeno quanto troviamo scritto su Gianlucadimarzio.com. L’attaccante ivoriano è vicino all’ Anderlecht , che ha intensificato i contatti con la Fiorentina nelle ultime ore. Obiettivo provare a trovare l’intesa finale e portare l’attaccante in Belgio. L’interesse del club biancoviola non è una novità: la squadra, allenata da Vincent Kompany, è da tempo sulle tracce dell’attaccante ivoriano.

In un primo momento in concorrenza col Friburgo, club di Bundesliga. Qualora dovesse trasferirsi all’Anderlecht, per Kouamé si tratterebbe della prima esperienza lontano dall’Italia. Arrivato ancora minorenne a Prato, club che lo ha lanciato tra i professionisti, il classe ’97 è esploso nel Cittadella, in Serie B. Prima del Genoa e dell'approdo alla Fiorentina, nel gennaio 2020.