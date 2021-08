Ceccarini rivela: “Milenkovic, la Fiorentina ci riprova col rinnovo”

Tra il West Ham e il Tottenham può spuntarla la Fiorentina? Il giocatore ha sempre rifiutato il rinnovo in passato

Partente quasi designato da mesi, Nikola Milenkovic è arrivato ad un passo dal West Ham nei giorni scorsi. Ma poi la trattativa si è bloccata. Sul difensore permane l'interesse anche del Tottenham, ma la Fiorentina sarebbe pronta anche a trattenerlo in maglia viola. Secondo Niccolò Ceccarini, infatti, la Fiorentina è intenzionata a riproporre un rinnovo di contratto, soluzione che fino ad oggi non aveva mai convinto il giocatore classe '97. "Situazione in evoluzione" aggiunge il giornalista.