Sky Sport: “Salta Milenkovic al West Ham, dietro c’è un altro club di Premier”

Il difensore serbo sembra destinato alla Premier League: non al West Ham col quale è naufragata la trattativa, ma al Tottenham

Secondo quanto riferito da Sky Sport sarebbe naufragata definitivamente la trattativa per portare Milenkovic al West Ham. Sul centrale serbo ci sarebbe il forte inserimento di un altro club della Premier League. Il Tottenham del Ds Paratici si sarebbe rifatto sotto con decisione per portare a Londra il classe '97. Prosegue la trattativa con la Fiorentina per giungere ad un accordo in tempi brevi.