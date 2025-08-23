VN Scout – Un centrocampista per gli ultimi giorni di mercato? Kees Smit

Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Kees Smit, centrocampista centrale dell'AZ Alkmaar.
Oggi per VN Scout restiamo in Olanda, sempre in casa dell'AZ. Osserviamo assieme Kees Smit, centrocampista centrale classe 2006