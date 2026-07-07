Ecco il nome nuovo per la nostra rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi dopo l'incredibile rimonta dell'Argentina sull'Egitto la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Haissem Hassan, calciatore nordafricano capace di ricoprire, in pratica, tutti i ruoli dell'attacco.
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VN Scout – Servono ali da 1vs1? Ecco Hassan, l’egiziano che ha spaventato Messi
Haissem Hassan, in forza al Real Oviedo, mancino, ama giocare a destra ma può traslocare anche sull'altra fascia