Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Marlon Gomes, mediano dello Shakhtar Donetsk
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VN Scout – Marlon Gomes, in coppia con Fagioli per il futuro della Fiorentina
Oggi per VN Scout andiamo in Ucraina, ad osservare un profilo brasiliano che potrebbe far più che comodo alla Fiorentina