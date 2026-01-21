Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Ian Subiabre, ala mancina del River Plate
VIOLA NEWS esclusive vn scout VN Scout – Ian Subiabre, l’ala mancina che completerebbe il mercato viola
esclusive
VN Scout – Ian Subiabre, l’ala mancina che completerebbe il mercato viola
Nuovo nome per la rubrica “VN Scout”, nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi...