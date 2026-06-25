Oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Mateo Chávez, terzino sinistro dell'AZ Alkmaar.
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VN Scout – Gosens non dà garanzie? Un occhio su Chavez del Messico
Oggi per VN Scout voliamo in Olanda, alla ricerca di un terzino impegnato ai mondiali. Ecco a voi il messicano Mateo Chavez